Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть

Трагедия в Астане. Из окна 12 этажа выпали женщина с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.

Всё произошло в 14:19 на улице Сыганак.

На место прибыли сотрудники полиции и скорая. Медики установили, что от полученных травм женщина скончалась на месте. Ребёнка госпитализировали, но после он тоже умер.

По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.