Женщина с поддельными документами пыталась попасть на свидание в колонию Астаны

Жительница столицы приехала в колонию строго режима на длительное свидание к осужденному, представив "липовое" свидетельство о браке, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС Астаны, подлинность документа вызвала сомнение у сотрудников учреждения. Подозрения подтвердили работники ЗАГСа посёлка Аршалы Акмолинской области. Специалисты сообщили, что в журнале регистрации предоставленное свидетельство о заключении брака не значится.

В настоящее время Аршалынской районной полицией ДП Акмолинской области начато досудебное расследование, по статье 385 части 3 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Женщине грозит штраф до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 160 часов или арест до 40 суток.