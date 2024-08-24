Женщина с поддельными документами пыталась попасть на свидание в колонию Астаны
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Жительница столицы приехала в колонию строго режима на длительное свидание к осужденному, представив "липовое" свидетельство о браке, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДУИС Астаны, подлинность документа вызвала сомнение у сотрудников учреждения. Подозрения подтвердили работники ЗАГСа посёлка Аршалы Акмолинской области. Специалисты сообщили, что в журнале регистрации предоставленное свидетельство о заключении брака не значится.
В настоящее время Аршалынской районной полицией ДП Акмолинской области начато досудебное расследование, по статье 385 части 3 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".
Женщине грозит штраф до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 160 часов или арест до 40 суток.
"Согласно требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность УИС длительные свидания, предоставляются с супругом (супругой, близкими родственниками, где родственные связи подтверждаются соответствующими документами", — отметил заместитель начальника ДУИС Астаны Ирсали Ахмедов.
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