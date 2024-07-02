Женщина с ножом напала на пассажирку в московском метро

Нетрезвая женщина напала на пассажирку московского метро с ножом в вагоне поезда, та в ответ распылила ей в лицо жидкость из газового баллончика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В вагоне метро между двумя женщинами произошёл словесный конфликт, во время которого одна из участниц, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала угрожать оппоненту ножом. В ответ вторая участница конфликта распылила в лицо нападавшей жидкость из газового баллончика", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что участники конфликта были задержаны полицейскими на станции метро "Коломенская" и доставлены в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.