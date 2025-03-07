В Атырау 5 марта произошло необычное происшествие. 59-летняя женщина, состоящая на учете с заболеваниями нервной системы, попыталась повредить автомобили на проезжей части у одного из торговых центров, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина с ножом кидалась на машины, что привлекло внимание очевидцев и зафиксировано на видеозаписи.

По информации Департамента полиции Атырауской области, нарушитель была установлена и впоследствии опрошена. В связи с её психическим состоянием с опекуном женщины проведена разъяснительная работа. Материалы дела были направлены в местные исполнительные органы для принятия необходимых мер.

Полиция напоминает гражданам о важности своевременного обращения в правоохранительные органы, если вы заметили подобное поведение, которое может угрожать безопасности окружающих.