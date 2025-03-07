  • 7 Марта, 11:57
  • BAIGENEWS

Женщина с ножом нападала на машины в Атырау

Ее сняли на видео.

Сегодня, 10:35
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35
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Фото: Кадр видео

В Атырау 5 марта произошло необычное происшествие. 59-летняя женщина, состоящая на учете с заболеваниями нервной системы, попыталась повредить автомобили на проезжей части у одного из торговых центров, передаёт BaigeNews.kz.✔️

Женщина с ножом кидалась на машины, что привлекло внимание очевидцев и зафиксировано на видеозаписи.

По информации Департамента полиции Атырауской области, нарушитель была установлена и впоследствии опрошена. В связи с её психическим состоянием с опекуном женщины проведена разъяснительная работа. Материалы дела были направлены в местные исполнительные органы для принятия необходимых мер.

Полиция напоминает гражданам о важности своевременного обращения в правоохранительные органы, если вы заметили подобное поведение, которое может угрожать безопасности окружающих.

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