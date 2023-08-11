Женщина с двумя детьми пыталась спрыгнуть с высотки в Астане

24-летняя женщина решилась на отчаянный поступок после семейной ссоры

Жительница Астаны с двумя детьми отчаянно пыталась спрыгнуть из окна девятиэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Столичным полицейским удалось спасти молодую женщину с малолетними детьми от прыжка с высотки.

"Автопатруль выехал по сообщению о том, что из окна 9-го этажа пытается спрыгнуть женщина с двумя детьми. Поднявшиеся на 9-ый этаж полицейские выяснили, что старший ребенок уже находился на руках у отца, а женщина с младшим ребенком кричала, что спрыгнет, если к ней кто-то подойдет. Пока один из стражей порядка пытался отвлечь женщину разговорами, другой переоделся в гражданскую одежду, вошел в квартиру, незаметно подошел сзади и сумел одной рукой схватить за руки ребенка, а другой – крепко схватил женщину", - говорится в сообщении.

В отношении супруга, который довел молодую мать до отчаяния, составлен административный протокол по статье 73 части 1 Кодекса об административных правонарушениях “Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений”. Семья взята на особый контроль. Женщина с детьми помещена в кризисный центр города Астаны. С ней проведена профилактическая беседа и оказана психологическая помощь.



