Женщина с дробовиком захватила заложников в роддоме Турции

В роддоме турецкого города Кахраманмараш женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкое агентство IHA.

45-летняя женщина взяла в заложники врачей и начала угрожать окружающим. Прибывшие в роддом полицейские смогли ее быстро нейтрализовать. После задержания женщина призналась, что таким образом надеялась свести счёты с жизнью.

По факту случившегося полиция проводит доследственную проверку.