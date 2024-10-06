Женщина с дробовиком захватила заложников в роддоме Турции
Сегодня, 07:08
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Сегодня, 07:08Сегодня, 07:08
28Фото: РЕН ТВ
В роддоме турецкого города Кахраманмараш женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкое агентство IHA.
45-летняя женщина взяла в заложники врачей и начала угрожать окружающим. Прибывшие в роддом полицейские смогли ее быстро нейтрализовать. После задержания женщина призналась, что таким образом надеялась свести счёты с жизнью.
По факту случившегося полиция проводит доследственную проверку.
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