  • 6 Октября, 07:16
  • BAIGENEWS

Женщина с дробовиком захватила заложников в роддоме Турции

Сегодня, 07:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РЕН ТВ Сегодня, 07:08
Сегодня, 07:08
28
Фото: РЕН ТВ

В роддоме турецкого города Кахраманмараш женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкое агентство IHA.

45-летняя женщина взяла в заложники врачей и начала угрожать окружающим. Прибывшие в роддом полицейские смогли ее быстро нейтрализовать. После задержания женщина призналась, что таким образом надеялась свести счёты с жизнью.

По факту случившегося полиция проводит доследственную проверку.

Самое читаемое

Наверх