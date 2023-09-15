Женщина родила в застрявшем лифте перинатального центра в Семее
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Жительница Семея родила ребёнка в лифте перинатального центра. Инцидент прокомментировали медики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аbainewskz.
ЧП произошло утром 3 сентября.
"В лифте областного перинатального центра из-за технических неполадок застряли пять беременных. В этот момент у одной из них начались резкие схватки. И оказавшаяся рядом женщина совершила героический поступок, приняв роды прямо в лифте", - сообщает портал.
По словам одной из застрявших в лифте, её мама - Эльмира Жетписова работает акушеркой в этом медучреждении, но в тот момент находилась в трудовом отпуске и шла вместе с ней на партнёрские роды.
"Моя мама совершила героический поступок - приняла роды в лифте, который остановился на час. Мы, пять беременных женщин, всё это время были внутри", - рассказала дочь спасительницы.
На свет появился мальчик, которого назвали Матвей.
После в областном перинатальном центре сообщили подробности о происшествии.
"3 сентября в Областном перинатальном центре в корпусе №1 действительно произошёл инцидент с остановкой лифта по техническим причинам. На тот момент в сопровождении акушерки беременные женщины направлялись со второго на четвёртый этаж, из отделения патологии в родильные палаты. Незамедлительно был вызван лифтёр обслуживающей организации для устранения неполадок. В лифте во время проведения ремонтных работ находилась одна из беременных женщин, у которой уже были схватки. Благодаря оперативной работе акушерки на свет появился мальчик весом 3 460 граммов без каких-либо осложнений. Мама вместе с малышом выписана на вторые сутки и претензий к перинатальному центру не имеет", - сообщили в организации.
В центре добавили, что уже утверждена проектно-сметная документация на капитальный ремонт корпуса №1 и замену двух имеющихся лифтов. Начать работы планируют 20 октября.
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