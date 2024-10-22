Женщина родила в поезде по дороге в Астану

В поезде №86 "Шымкент-Астана" у пассажирки родилась девочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"Пассажирка Кенжеева вместе с мужем направлялась из Шымкента в Астану, находясь на последнем месяце беременности. В ночь с 21 на 22 октября, во время поездки на поезде №86 "Шымкент-Астана", у нее начались родовые схватки. Начальник поезда Каракулова Гульшат и проводница Адамбаева Анара оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды", - говорится в сообщении.

21 октября в 23:55 на свет появилась здоровая девочка, сообщили в железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".



К слову, работники поездных бригад на постоянной основе проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи по действиям в нестандартных ситуациях. За последние 3 года в поездах национального перевозчика на свет появилось уже 14 малышей.