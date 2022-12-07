Женщина родила в поезде "Астана-Жезказган"

Фото: рixabay

Пассажирка поезда сообщением "Астана-Жезказган" родила в пути. Появиться на свет реебнку помогла поездная бригада, которая приняла роды, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в КТЖ, 5 декабря в 11:17 на перегоне Караганда – Жезказган сотрудники бригады поезда № 66 сообщением "Астана – Жезказган" приняли роды у пассажирки

У беременной пассажирки, которая вместе с супругом ехала из Караганды в Жезказган, в пути начались схватки. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия.

По словам начальника поезда Индиры Кульмахановой, поездная бригада действовала согласно инструкции, проинформировала машиниста поезда, на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь.

⠀

Индира Кульмаханова работает на железной дороге 17 лет, из них уже 9 лет в пассажирских поездах Тальго.

"Как действовать в нестандартных ситуациях, нас учат в компании. И мы готовы всегда оказывать помощь нашим пассажирам", - отметила она.

⠀

По прибытию состава на станцию Жезказган маму с дочерью проводники передали работникам скорой помощи.⠀

Молодые родители назвали новорожденную Арай.

⠀