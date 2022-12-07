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рixabay Сегодня, 00:04
163
Сегодня, 00:04
163
Фото: рixabay

Женщина родила в поезде "Астана-Жезказган"

Пассажирка поезда сообщением "Астана-Жезказган" родила в пути. Появиться на свет реебнку помогла поездная бригада, которая приняла роды, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в КТЖ, 5 декабря в 11:17 на перегоне Караганда – Жезказган сотрудники бригады поезда № 66 сообщением "Астана – Жезказган" приняли роды у пассажирки

У беременной пассажирки, которая вместе с супругом ехала из Караганды в Жезказган, в пути начались схватки. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия.

По словам начальника поезда Индиры Кульмахановой, поездная бригада действовала согласно инструкции, проинформировала машиниста поезда, на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь.

Индира Кульмаханова работает на железной дороге 17 лет, из них уже 9 лет в пассажирских поездах Тальго.

"Как действовать в нестандартных ситуациях, нас учат в компании. И мы готовы всегда оказывать помощь нашим пассажирам", - отметила она.

По прибытию состава на станцию Жезказган маму с дочерью проводники передали работникам скорой помощи.⠀
Молодые родители назвали новорожденную Арай.

"Огромная благодарность всем сотрудникам поезда, которые помогли нам в такой ситуации, не оставили нас одних. Мы все растерялись, а Индира показала решительность и профессионализм, наша семья будет ей всегда благодарна за нашу девочку", - сказал счастливый отец.

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#КТЖ #поезд #роддом #новорожденный
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:04
163
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