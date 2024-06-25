Женщина пыталась загрызть девушку из-за места на остановке

Нападение на 25-летнюю девушку было совершено вчера, 24 июня, на остановке в российском Волгограде, передаёт BaigeNews со ссылкой на v1.ru. Неизвестная женщина без причины набросилась на неё, избила и буквально пыталась загрызть.

"На скамейке сидели четыре человека, включая меня. Места для пятого человека не было. Подошла неизвестная женщина. Недолго думая, она молча на меня села. Я её с себя столкнула. Она повернулась и ударила мне в лицо, сломав очки. Я этого совершенно не ожидала. Она решила поэкспериментировать и попыталась меня загрызть — несколько раз вцепилась зубами в руку. А потом, она села одна на скамейку и спокойно дождалась своего автобуса, пока люди вокруг разбежались и были в шоке с происходящего. Другая женщина помогала мне распутать волосы и вытащить из них очки", — рассказывает пострадавшая.

После произошедшего девушка обратилась за помощью в полицию и медицинское учреждение, где ей были сделаны прививки от столбняка.