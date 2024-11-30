Женщина пыталась спрыгнуть с восьмого этажа здания в Атырау

В Атырау полицейские спасли женщину, пытавшуюся спрыгнуть с восьмого этажа здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

30 ноября жители города заметили женщину, стоявшую в окне восьмого этажа и готовившуюся прыгать. Они сообщили об этом в полицию.

"На место оперативно прибыл инспектор полиции Ануарбек Хамидоллаев, установил владельца квартиры и с его помощью зашел внутрь. Полицейскому удалось вовремя вмешаться и спасти 33-летнюю женщину, которая арендовала это жильё", — говорится в сообщении.

В настоящее время причины, подтолкнувшие ее к такому поступку, выясняет оперативно-следственная группа.