Женщина пыталась спрыгнуть с восьмого этажа здания в Атырау
Её спасли полицейские.
Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
49Фото: кард из видео
В Атырау полицейские спасли женщину, пытавшуюся спрыгнуть с восьмого этажа здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
30 ноября жители города заметили женщину, стоявшую в окне восьмого этажа и готовившуюся прыгать. Они сообщили об этом в полицию.
"На место оперативно прибыл инспектор полиции Ануарбек Хамидоллаев, установил владельца квартиры и с его помощью зашел внутрь. Полицейскому удалось вовремя вмешаться и спасти 33-летнюю женщину, которая арендовала это жильё", — говорится в сообщении.
В настоящее время причины, подтолкнувшие ее к такому поступку, выясняет оперативно-следственная группа.
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