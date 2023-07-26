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Женщина пыталась сброситься с моста в центре Астаны Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27
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Женщина пыталась сброситься с моста в центре Астаны

Стали известны её мотивы.

Женщина взобралась на перила моста у Дома министерств в Астане и хотела прыгнуть под машины. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz

Сигнал о происшествии поступил на канал "102" в 12:16. 

"Сотрудниками подразделения по чрезвычайным ситуациям необдуманный поступок астанчанки предотвращён. При опросе женщина пояснила, что таким образом выразила несогласие с приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних. Один из осуждённых по части 2 статьи 191 УК РК - "Грабёж" и части 3 статьи 192 УК РК - "Разбой" - её сын", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

В отношении нарушительницы общественного порядка составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК.

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Сегодня, 17:27
301
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