Женщина потерялась в лесу в Костанайской области
На помощь ей пришли спасатели.
Сегодня, 21:42
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Сегодня, 21:42Сегодня, 21:42
29Фото: МЧС РК
В Костанайской области спасатели МЧС нашли заблудившуюся в лесу 72-летнюю женщину, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в Алтынсаринском районе неподалёку от базы отдыха.
"Пенсионерка, находившаяся на отдыхе в санатории, отправилась на прогулку, но потеряла ориентиры и не смогла найти дорогу обратно. Осознав, что заблудилась, она позвонила в службу спасения "112" и попросила о помощи. Спасатели сразу же выдвинулись на поиски, поддерживали с ней телефонную связь и, ориентируясь на её описание местности, оперативно разыскали женщину", - сообщили в МЧС.
Найденную доставили в санаторий, в медицинской помощи она не нуждалась.
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