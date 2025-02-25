В Костанайской области спасатели МЧС нашли заблудившуюся в лесу 72-летнюю женщину, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Алтынсаринском районе неподалёку от базы отдыха.

"Пенсионерка, находившаяся на отдыхе в санатории, отправилась на прогулку, но потеряла ориентиры и не смогла найти дорогу обратно. Осознав, что заблудилась, она позвонила в службу спасения "112" и попросила о помощи. Спасатели сразу же выдвинулись на поиски, поддерживали с ней телефонную связь и, ориентируясь на её описание местности, оперативно разыскали женщину", - сообщили в МЧС.