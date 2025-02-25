  • 25 Февраля, 21:49
  • BAIGENEWS

Женщина потерялась в лесу в Костанайской области

На помощь ей пришли спасатели.

Сегодня, 21:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:42
Сегодня, 21:42
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Фото: МЧС РК

В Костанайской области спасатели МЧС нашли заблудившуюся в лесу 72-летнюю женщину, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Алтынсаринском районе неподалёку от базы отдыха.

"Пенсионерка, находившаяся на отдыхе в санатории, отправилась на прогулку, но потеряла ориентиры и не смогла найти дорогу обратно. Осознав, что заблудилась, она позвонила в службу спасения "112" и попросила о помощи. Спасатели сразу же выдвинулись на поиски, поддерживали с ней телефонную связь и, ориентируясь на её описание местности, оперативно разыскали женщину", - сообщили в МЧС.  

Найденную доставили в санаторий, в медицинской помощи она не нуждалась.  

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