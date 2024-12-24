Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 22:57
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Сегодня, 22:57Сегодня, 22:57
157Фото: baigenews.kz
В Астане погибла молодая женщина, работавшая в полиции. Она упала с высоты девятого этажа. Как это произошло, разбираются её коллеги, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о трагедии появилось в соцсетях.
В ДП Астаны заявили, что по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, погибшая выпала с 9-го этажа. Подробности выясняются", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
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