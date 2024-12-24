В Астане погибла молодая женщина, работавшая в полиции. Она упала с высоты девятого этажа. Как это произошло, разбираются её коллеги, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о трагедии появилось в соцсетях.

В ДП Астаны заявили, что по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.