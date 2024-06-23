Женщина погибла в горах в Карагандинской области

В Карагандинской области спасатели выехали на помощь двум женщинам, которые отправились в горы. Одну из женщин удалось спасти, вторая погибла, пытаясь спуститься самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасена 54-летняя женщина, которая не смогла спуститься с гор и обратилась в службу 112. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой. Также спасатели было обнаружили тело другой женщины, которая погибла при самостоятельном спуске", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, накануне помощь потребовалась 37-летнему мужчине, который поскользнулся и повредил ногу во время спуска с горы Кокшетау в Акмолинской области. Пострадавшего спустили с высоты 900 метров.