Женщина погибла в горах в Карагандинской области
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В Карагандинской области спасатели выехали на помощь двум женщинам, которые отправились в горы. Одну из женщин удалось спасти, вторая погибла, пытаясь спуститься самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасена 54-летняя женщина, которая не смогла спуститься с гор и обратилась в службу 112. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой. Также спасатели было обнаружили тело другой женщины, которая погибла при самостоятельном спуске", — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, накануне помощь потребовалась 37-летнему мужчине, который поскользнулся и повредил ногу во время спуска с горы Кокшетау в Акмолинской области. Пострадавшего спустили с высоты 900 метров.
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