  • 25 Сентября, 09:02
  • BAIGENEWS

Женщина погибла при пожаре в квартире в Атырау

Сегодня, 07:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: МЧС РК

В Атырау при пожаре в квартире погибла пожилая женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в квартире на первом этаже шестиэтажного жилого дома в микрорайоне Алмагул, площадь возгорания составила 74 квадратных метра. 

"Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 13 человек, из них шестеро детей, и эвакуировано 54 человека, из них 30 детей. Пожар ликвидирован", – сообщили в МЧС.

На месте пожара обнаружен труп 70-летней женщины, её 30-летний сын получил ожоги и госпитализирован. Предварительная причина пожара – поджог.

Видео: МЧС РК

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