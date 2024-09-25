Женщина погибла при пожаре в квартире в Атырау

В Атырау при пожаре в квартире погибла пожилая женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в квартире на первом этаже шестиэтажного жилого дома в микрорайоне Алмагул, площадь возгорания составила 74 квадратных метра.

"Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 13 человек, из них шестеро детей, и эвакуировано 54 человека, из них 30 детей. Пожар ликвидирован", – сообщили в МЧС.

На месте пожара обнаружен труп 70-летней женщины, её 30-летний сын получил ожоги и госпитализирован. Предварительная причина пожара – поджог.