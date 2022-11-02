Женщина погибла при обрушении офиса в Актобе: суд назвал виновных

Фото: astanatv.kz

В деле по обрушению офиса филиала фонда "Даму" в Актобе поставлена точка. В результате ЧП погибла 33-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Больше года длилось расследование, сегодня обвиняемым вынесли приговор. Родственники погибшей женщины уверены, что не все виновные получили наказание.

Перед судом предстали директор и сотрудник строительной компании, которая ремонтировала кровлю здания. Следствие установило: перекрытия рухнули из-за того, что перед началом работ тяжёлые стройматериалы сложили прямо на крыше. Вина мужчин полностью доказана, оба получили реальные сроки.

"Касамбаева Жанибека Жумабековича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 279 частью 1 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на три года", - сказала судья суда №2 Актобе Гульнар Тлепова.

Такой же срок получил и сотрудник ТОО. До приговора оба подсудимых находились под подпиской о невыезде.

После оглашения их взяли под стражу прямо в зале суда. Осуждённых также обязали выплатить семье погибшей моральный ущерб - шесть миллионов тенге.

Пострадавшая сторона с приговором не согласна. Брат погибшей считает, что наказания заслуживает и непосредственный руководитель его сестры. Погибшая женщина работала в "Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства", офис которого располагался в этом же здании.

"Я считаю, что виновным дали маленький срок, и буду подавать апелляцию. И почему к ответственности не привлекли директора Фонда поддержки сельского хозяйства? Сотрудники постоянно задерживались на работе допоздна. Если бы моя сестра ушла в тот день вовремя, она сейчас была бы жива", - сказал брат погибшей Женис Мырзагельдин.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Поздно вечером в здании в центре города обрушилась кровля. Конструкция проломила перекрытие второго этажа, все обломки обвалились на первый. Пострадало пять человек. Само здание девять лет принадлежит региональному филиалу фонда "Даму". В нём находились офисы ещё пяти компаний. Ущерб от обрушения оценили в 48 миллионов тенге.