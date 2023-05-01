Женщина погибла под колёсами автобуса в Уральске

Фото: ДП ЗКО

Смертельное ДТП произошло в Уральске. Погибла 58-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

По информации ведомства, трагедия произошла сегодня около часа дня напротив кафе "Бибигуль" по улице Курмангазы.

"Водитель автобуса 1970 года рождения столкнулся с автомобилем марки "Тойота Камри" и затем, не справившись с управлением, сбил женщину 1965 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в больнице. А также травмы получили два пассажира автобуса", — сообщили в полиции.

В департаменте уточнили, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).