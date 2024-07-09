Женщина подала в суд на отель в Астане

В Межрайонный суд по гражданским делам г.Астаны обратилась женщина с иском к ТОО (отель) о взыскании утраченного заработка, материального ущерба и возмещении компенсации морального вреда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"Женщина в бассейне отеля получила травму – перелом шейки бедра. С момента получения травмы она длительно проходила лечение, находилась на листе временной нетрудоспособности.



Судом установлено, что истец была допущена в зону бассейна без специальной резиновой обуви, в результате чего, поскользнулась и упала, получив телесные повреждения, что свидетельствует о некачественном предоставлении услуг ответчиком, повлекших за собой причинение вреда здоровью потребителя услуг", - говорится в сообщении.

Эксплуатацию бассейна осуществляет ТОО, который оказывает услуги гостиницы, в стоимость услуг которой входит бассейн.

Однако суд посчитал, что размер возмещения вреда должен быть уменьшен, поскольку со стороны истца усматривается грубая неосторожность в нахождении ее в зоне бассейна в тряпочных тапочках, их ношение Правилами не предусмотрено.



Происшествие произошло в зоне бассейна, что по Правилам требует от посетителей наличия специальной резиновой обуви. Таким образом, истец нарушила правила пользования бассейном. Следовательно, имело место грубая неосторожность самого истца, содействовавшая причинению вреда, проигнорировав Правила.