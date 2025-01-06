Пациентка обвинила врача в халатности и отсудила компенсацию за моральный вред в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что С. неоднократно обращалась к врачу общей практики А. районной больницы с жалобами на высыпания на коже у её четырёхлетнего ребёнка. Однако дочь женщины так и обследовали на "лямблиоз".

"В связи с тем, что врач отнеслась халатно к своим прямым функциональным обязанностям, и не были взяты соответствующие анализы, женщине и её ребёнку был причинён материальный и моральный вред. Истец с ребёнком была вынуждена самостоятельно обратиться в Семей для сдачи анализов. Результат исследования крови дочери на лямблиоз оказался положительным. Районным судом №2 Урджарского района принято решение о взыскании с районной больницы суммы, затраченной женщиной на дорогу и приобретение медицинских препаратов в сумме 266 тысяч тенге", - сообщили в суде.

С учётом того, что причинён моральный вред из-за оказания некачественной медуслуги, суд взыскал частичную компенсацию морального вреда.

Решение пока не вступило в законную силу.