Женщина подала в суд на больницу из-за некачественного обследования в области Абай
Суд принял сторону пациентки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пациентка обвинила врача в халатности и отсудила компенсацию за моральный вред в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что С. неоднократно обращалась к врачу общей практики А. районной больницы с жалобами на высыпания на коже у её четырёхлетнего ребёнка. Однако дочь женщины так и обследовали на "лямблиоз".
"В связи с тем, что врач отнеслась халатно к своим прямым функциональным обязанностям, и не были взяты соответствующие анализы, женщине и её ребёнку был причинён материальный и моральный вред. Истец с ребёнком была вынуждена самостоятельно обратиться в Семей для сдачи анализов. Результат исследования крови дочери на лямблиоз оказался положительным. Районным судом №2 Урджарского района принято решение о взыскании с районной больницы суммы, затраченной женщиной на дорогу и приобретение медицинских препаратов в сумме 266 тысяч тенге", - сообщили в суде.
С учётом того, что причинён моральный вред из-за оказания некачественной медуслуги, суд взыскал частичную компенсацию морального вреда.
Решение пока не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Массовое ДТП на трассе Астана – Щучинск: кто заплатит за повреждение 95 автомобилей
- Данияр Елеусинов сделал громкое заявление перед боем в Астане
- Автомобиль с людьми провалился под лёд в Карагандинской области
- Метапневмовирус в Казахстане: Что нужно знать об инфекции
- Пятеро детей погибли в жутком пожаре в Абхазии