Жительница Уральска, недовольная услугами стоматологов, подала в суд и взыскала c клиники 1,2 миллиона тенге компенсации, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина обратилась в частную стоматологию, где ей сделали протезирование зубов циркониевыми коронками, металлокерамикой, исправили форму и цвет зубов накладными винирами. За услуги она отдала 700 тысяч тенге.

"Однако из-за низкого качества оказания услуг она была вынуждена обратиться в другую клинику в Алматы, стоимость услуг которой с учётом исправлений превысила 1,2 миллиона тенге. Пациентка обратилась в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля, пожаловавшись на некачественную работу первой клиники. По выявленным нарушениям вынесено предписание", - сообщили в суде.

Чтобы взыскать с ТОО компенсацию материального ущерба, женщина обратилась в суд.

Суд №2 Уральска, рассмотрев дело, указал, что во-первых, нарушения со стороны ТОО нашли подтверждение, о чём свидетельствуют предписание департамента и пояснения третьих лиц. Во-вторых, вина клиники в причинении материального ущерба пациенту установлена, каких-либо опровергающих доказательств вины ТОО не предоставлено.

Суд взыскал с ТОО 1,2 миллиона тенге компенсации материального ущерба и морального вреда. Решение вступило в законную силу.