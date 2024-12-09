Женщина отсудила у стоматологической клиники 1,2 млн тенге в Уральске
Ей не понравился результат протезирования.
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Жительница Уральска, недовольная услугами стоматологов, подала в суд и взыскала c клиники 1,2 миллиона тенге компенсации, передаёт BaigeNews.kz.
Женщина обратилась в частную стоматологию, где ей сделали протезирование зубов циркониевыми коронками, металлокерамикой, исправили форму и цвет зубов накладными винирами. За услуги она отдала 700 тысяч тенге.
"Однако из-за низкого качества оказания услуг она была вынуждена обратиться в другую клинику в Алматы, стоимость услуг которой с учётом исправлений превысила 1,2 миллиона тенге. Пациентка обратилась в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля, пожаловавшись на некачественную работу первой клиники. По выявленным нарушениям вынесено предписание", - сообщили в суде.
Чтобы взыскать с ТОО компенсацию материального ущерба, женщина обратилась в суд.
Суд №2 Уральска, рассмотрев дело, указал, что во-первых, нарушения со стороны ТОО нашли подтверждение, о чём свидетельствуют предписание департамента и пояснения третьих лиц. Во-вторых, вина клиники в причинении материального ущерба пациенту установлена, каких-либо опровергающих доказательств вины ТОО не предоставлено.
Суд взыскал с ТОО 1,2 миллиона тенге компенсации материального ущерба и морального вреда. Решение вступило в законную силу.
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