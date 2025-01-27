Суд в Актобе рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в размере более миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 2 августа 2024 года истец с сыном посетила кафе в Актобе, где заказала дурум. При употреблении блюда женщина обнаружила в нём инородный предмет размером примерно в два сантиметра, который повредил ей десну и зуб. По рекомендации врача повреждённый зуб пришлось удалить.

Пострадавшая обратилась с жалобами в органы прокуратуры и СЭС, проведена внеплановая проверка заведения. ИП привлекли к административной ответственности.

Суд пришёл к выводу, что иск является законным и обоснованным. Взыскан материальный ущерб в размере более 600 000 тенге и компенсация морального вреда в размере 400 000 тенге.

Решение не вступило в законную силу.