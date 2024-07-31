Женщина открыла стрельбу из пистолета в детском саду в Ницце

Женщина с пистолетом пришла в детский сад в Ницце, начала требовать вернуть ее ребенка и открыла стрельбу, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Пули оказались холостыми, нарушительницу задержали.

Инцидент произошел 30 июля. Подозреваемая пришла в детский сад около 17:00 по местному времени. Она вошла в кабинет директора и дважды выстрелила из пистолета, заряженного холостыми патронами. Она пыталась вернуть свою годовалую дочь, которая находится в яслях, сообщает портал BFMTV. Отмечается, что ребенка поместили в это учреждение на несколько месяцев по решению суда.

Сотрудники детского сада смогли подать сигнал экстренным службам. Полиция и пожарные быстро прибыли на место и арестовали пришедшую. Чтобы усмирить ее, полиция применила электрошокер. Помимо пистолета у нее был обнаружен нож.