Жительница Костаная обвиняет врачей в халатности. Роженица потеряла в ребёнка и лишилась репродуктивного органа. Она считает, что врачи тянули время и ждали естественных родов, вместо того, чтобы экстренно её прооперировать. Женщина хочет, чтобы виновные в трагедии понесли ответственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

"Осмотрели, видели, что у меня кровяные выделения идут, и всё-таки сказали лежать. Будем стимулировать вас утром. Ночью в три часа начались схватки. Видели, что явно уже что кровь идёт, это ненормально. Потом я начала её умолять, пожалуйста прокесарите. Недовольная, злая, кинули, как попало, на каталку, экстренно повезли, сердце ребёнка уже не слышали", - рассказала роженица Асель Уакбаева.

Когда женщина пришла в себя после операции, узнала, что ребёнок умер.

"Теперь они бьют себя в грудь, что спасали мою жизнь. Если бы хотя бы на полчаса раньше прокесарили, никого не пришлось бы спасать, и ребёнок был бы жив, и я была бы целая. Причем, без моего согласия, родителей моих, удалили некоторые женские органы, сделали едва ли не инвалидом, делали по протоколам своим", - возмутилась Асель Уакбаева.

Несмотря на боль и эмоциональное состояние Асель решила найти виновных в этой трагедии. Она обратилась за помощью к адвокату. Но пока разбирательство идёт по кругу.

"Мы самостоятельно обратились с заявлением в департамент медконтроля, но действующие регламенты, согласно инструкциям, они направили в областную больницу. Замкнутый круг. Жалобу на действия медиков, отправляют самим же медикам", - заявил адвокат Алмат Рсалин.

В роддоме рассказали, что по обращению пациентки будет проведено служебное расследование. С результатами её ознакомят.

"По предварительным результатам аудита медицинской карты, роды осложнились кровотечением вследствие острой отслойки плаценты. В результате которой наступила внутриутробная гибель плода. В дальнейшем специалистами перинатального центра проводилось лечение массивного кровотечения для спасения жизни пациентки", - сообщили в пресс-службе Костанайской областной больницы.

Женщина, потерявшая долгожданного ребёнка, надеется на справедливое расследование.