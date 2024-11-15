Женщина насмерть забила престарелую мать на западе Казахстана
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В селе Мартук Актюбинской области обнаружили тело местной 73-летней жительницы в собственном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение регионального Департамента полиции.
Смерть пенсионерки наступила от повреждений внутренних органов. Сообщается, что в совершении преступления подозревается ее 48-летняя дочь. Предположительно, она избила мать в ходе ссоры после распития спиртных напитков.
"Полицией по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека, проводится досудебное расследование. Подозреваемое лицо установлено и задержано. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит", - прокомментировали в ДП Актюбинской области.
Женщина находится в изоляторе временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау 22-летнего парня убили в день свадьбы.
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