Пассажирка ударила таксиста ножом в шею в Костанайской области за просьбу не курить в машине, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в суде района Беимбета Майлина.

Судом установлено, что Р. на трассе Костанай-Карабутак при въезде в посёлок Тобол села в попутку, чтобы доехать до Лисаковска.

"В салоне автомобиля женщина закурила электронную сигарету. Получив замечание о том, что в салоне автомобиля не курят, Р. достала из своего пакета кухонный нож и нанесла им удар в область шеи водителя. Потерпевший резко нажал на тормоз, вследствие чего Р. продвинулась в переднюю часть салона и попыталась повторно нанести удар ножом", - сообщила в суде.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы мужчине нанесены телесные повреждения в виде колото-резаной раны левой половины шеи.

Подсудимая вину признала в полном объёме."