Женщина напала с ножом на водителя в Костанайской области
Неадекватной оказалась реакция на замечание.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пассажирка ударила таксиста ножом в шею в Костанайской области за просьбу не курить в машине, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в суде района Беимбета Майлина.
Судом установлено, что Р. на трассе Костанай-Карабутак при въезде в посёлок Тобол села в попутку, чтобы доехать до Лисаковска.
"В салоне автомобиля женщина закурила электронную сигарету. Получив замечание о том, что в салоне автомобиля не курят, Р. достала из своего пакета кухонный нож и нанесла им удар в область шеи водителя. Потерпевший резко нажал на тормоз, вследствие чего Р. продвинулась в переднюю часть салона и попыталась повторно нанести удар ножом", - сообщила в суде.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы мужчине нанесены телесные повреждения в виде колото-резаной раны левой половины шеи.
Подсудимая вину признала в полном объёме."
"С учётом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, всех обстоятельств дела, суд назначил Р. наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победу над Иэном Гэрри
- Казахстанские боксёры выиграли девять из десяти полуфиналов на чемпионате Азии в Таиланде
- Бывший президент Сирии Асад с семьёй прибыл в Москву
- Выброшенным полотенцем завершился бой Казахстана за финал чемпионата Азии по боксу
- Президента Южной Кореи арестовали по обвинению в госизмене