  • 9 Декабря, 21:39
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Женщина напала с ножом на водителя в Костанайской области

Неадекватной оказалась реакция на замечание.

Сегодня, 21:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:09
Сегодня, 21:09
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Фото: baigenews.kz

Пассажирка ударила таксиста ножом в шею в Костанайской области за просьбу не курить в машине, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в суде района Беимбета Майлина.

Судом установлено, что Р. на трассе Костанай-Карабутак при въезде в посёлок Тобол села в попутку, чтобы доехать до Лисаковска.

"В салоне автомобиля женщина закурила электронную сигарету. Получив замечание о том, что в салоне автомобиля не курят, Р. достала из своего пакета кухонный нож и нанесла им удар в область шеи водителя. Потерпевший резко нажал на тормоз, вследствие чего Р. продвинулась в переднюю часть салона и попыталась повторно нанести удар ножом", - сообщила в суде.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы мужчине нанесены телесные повреждения в виде колото-резаной раны левой половины шеи.

Подсудимая вину признала в полном объёме."

"С учётом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, всех обстоятельств дела, суд назначил Р. наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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