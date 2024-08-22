Женщина ловко обманула продавцов ювелирных украшений в Таразе

В Таразе задержали подозреваемую в серии краж. Женщина в ювелирных салонах подменивала свою бижутерию на золотые украшения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о краже в полицию обратилась 36-летняя продавец ювелирных изделий. Она сообщила, что покупатель примеряла украшения и, пользуясь большим скоплением клиентов, меняла золотые изделия на бижутерию. Ущерб составил 469 тысяч тенге.

Таким же образом подозреваемая совершила преступление ещё в одном ювелирном магазине города. Ущерб составил 300 тысяч тенге.

По фактам начато досудебное расследование по статье кража. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции с помощью камер видеонаблюдения установлена подозреваемая — 38-летняя жительница областного центра. Женщина полностью признала свою вину.



