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Женщина лишилась всех пальцев ног на эскалаторе в Кокшетау
Трагедия произошла сегодня, 21 апреля. Женщина спускалась по эскалатору на центральном рынке. Стоящая рядом с ней женщина неожиданно упала, из-за чего она замешкалась, и ее ногу зажевало в эскалатор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
Пострадавшую скорая помощь доставила в многопрофильную областную больницу.
"21 апреля в 14.00 бригадой скорой помощи в травмпункт областной больницы была доставлена пациентка, 1956 г.р. Женщина получила травму на центральном рынке Кокшетау в результате попадания ноги в механизм эскалатора. В травмпункте областной больницы пациентка была осмотрена врачом-травматологом, оказана первая помощь, произведена вакцинация, обработка ран, выставлен диагноз "Тяжелая травма стопы, открытый субкапитальный перелом 2,3,4 плюсневых костей со смещением, обширная скальпированная рана левой стопы". Пациентка по согласованию с заведующим отделением ожогов и реконструктивной хирургии многопрофильной городской больницы №1 Астаны Павлом Кутниковым была направлена для дальнейшего лечения в их клинику. Планируется проведение реконструктивной операции, закрытие дефектов кожными лоскутами", - прокомментировали в больнице.
Общее состояние пациентки, по словам медиков, средней степени тяжести.
Между тем, в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области уточнили, что пострадавшая – 67-летняя жительница города Щучинска.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее житель Караганды в неадекватном состоянии напал на мужчину, который спускался по эскалатору в одном из ТРЦ города.
1 апреля в столичном ТРЦ "Сарыарка" сорвался с третьего на второй этаж сорвался эскалатор. По предварительной информации, на нём были 20 человек, которые спускались после сеанса в кинотеатре.
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