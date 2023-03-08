- Женщина-кардиохирург: "Даже если шанс спасти всего 1% — всё равно поможем" 12:14 122
- "Дети в реанимации - это и мои дети" - о сложной профессии рассказала врач из Алматы 12:00 162
- "Я тебя люблю" - как мамы реагируют на признания детей в любви 11:11 234
- От психолога до замначальника колонии: история женственности по ту сторону свободы 11:00 336
- Штормовой ветер повредил крыши нескольких зданий в Павлодарской области 10:44 316
- 100 матерей-героинь живёт в уникальном селе в Кызылординской области 10:05 390
- Сабина Алтынбекова получила желанный подарок на восьмое марта 09:36 591
- В Казахстане насчитывается 4,3 миллиона занятых женщин — Алихан Смаилов 08:55 351
- Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём 08:07 388
- В ВКО бывший слесарь превратил свой дачный участок в цветочную империю 07:45 502
- В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников 06:37 404
- Помолвочное кольцо изготовил осуждённый для любимой в области Абай 05:19 526
- В Казахстане треть IT-специалистов составляют женщины 04:51 425
- Скидки на поезд, цветы на улице, призы в ЦОНах. Как казахстанок поздравляют с 8 марта 03:35 462
- В Грузии начались протесты 02:12 596
- Спасатели перевозят сельчан через подтопленную дорогу в Жетысуской области 01:28 497
- Тело младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре 00:34 575
- В пяти регионах Казахстана закрыты 32 участка трасс 07.03.2023 511
- Из-за размыва дорог отрезаны от внешнего мира ряд сёл Актюбинской области 07.03.2023 524
- Четыре лавины сошли в горах Алматы 07.03.2023 677
- Ущерб от землетрясений в Турции может превысить 100 миллиардов долларов - ООН 07.03.2023 673
- Назван состав сборной Казахстана на матчи против Словении и Дании 07.03.2023 594
- Паводки начались в трёх областях Казахстана 07.03.2023 586
- Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем солистки 07.03.2023 633
- Поправки в Налоговый кодекс: о главных изменениях сообщили эксперты 07.03.2023 731
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 603
- Назначен глава Комитета административной полиции МВД РК 07.03.2023 599
- Участок трассы "Астана - Петропавловск" закрыли из-за непогоды 07.03.2023 759
- О холоде, бешбармаке и общежитиях рассказали иностранные студенты в Казахстане 07.03.2023 785
- Программа 7-20-25: закрыть нельзя оставить 07.03.2023 594
- В госорганизациях Казахстана выявили иностранных кибершпионов 07.03.2023 653
- Земельные участки выдают своим - в НПП "Атамекен" озвучили жалобы крестьян 07.03.2023 714
- Пенсионный возраст шахтёрам могут снизить в Казахстане 07.03.2023 613
- Курс доллара вырос в Казахстане 07.03.2023 475
- Снежная лавина сошла на дорогу в Алматинской области 07.03.2023 662
- Десять тысяч конфет от сильных и известных казахстанок подарили активисты в канун 8 марта 07.03.2023 594
- 70 школ построят на деньги коррупционеров в Казахстане 07.03.2023 535
- Назван единственный город Казахстана, в котором подешевело вторичное жильё 07.03.2023 794
- Сколько готовы потратить мужчины на подарки милым дамам 07.03.2023 448
- Рыбаков унесло на льдинах на Капшагае 07.03.2023 661
- Легализованным машинам-конструкторам запретят выезжать за пределы Казахстана 07.03.2023 575
- Токаев наградил орденом "Айбын" ІI степени двух смелых полицейских 07.03.2023 808
- Токаев поручил принять меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма 07.03.2023 510
- Легенда мирового кинематографа Джеки Чан спел казахскую песню 07.03.2023 886
- Электоральные рейтинги Астаны. В столичных округах избиратели определились с выбором 07.03.2023 508
- Если вам на ногу упадёт молоток, и вы нецензурно выругаетесь при людях, то штрафа не будет - МВД 07.03.2023 565
- Актриса фильма "Томирис" представит Казахстан на конкурсе красоты в США 07.03.2023 972
- "Как родители решат, так и будет" — Минпросвещения о переносе последнего звонка на 25 мая 07.03.2023 715
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 623
- Многодетным матерям увеличат соцпособия в Казахстане 07.03.2023 521
- Почему в министерствах есть металлодетекторы, а в школах нет, рассказал глава Минпросвета 07.03.2023 564
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 639
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 733
- Выборы-2023: что забывают декларировать кандидаты в депутаты 07.03.2023 622
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 1326
- Каждая десятая казахстанка экономически зависит от супруга — статистика 07.03.2023 511
- Что подарит своим женщинам министр нацэкономики Алибек Куантыров 07.03.2023 769
- Об особенностях процедуры голосования рассказали юристы 07.03.2023 590
- Смаилов поручил до 1 апреля обеспечить школы видеонаблюдением и тревожными кнопками 07.03.2023 561
- Кто живёт за чертой бедности: 729 тысяч казахстанцев получили АСП 07.03.2023 578
- Каждая шестая пара в Казахстане бесплодна 07.03.2023 607
- Удостоверение за 10 минут: как работает терминал самообслуживания в ЦОНе Астаны 07.03.2023 596
- В честь 8 марта нуждающимся астанчанам выплатят соцпомощь 07.03.2023 563
- Как в боулинге: в ВКО автомобили скатываются с горы из-за гололёда 07.03.2023 592
- Студенческое объединение появится в Казахстане 07.03.2023 690
- Минпросвещения оцифрует все учебники к 2024 году 07.03.2023 920
- Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют Amanat, Respublica и ОСДП 07.03.2023 679
- В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей 07.03.2023 806
- Кто из казахстанских теннисистов сыграет на "Мастерсе" в США 07.03.2023 783
- Представителя партии Amanat Олжаса Сулеймена сняли с предвыборной гонки 07.03.2023 2907
- Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги 07.03.2023 915
- Казахстанцев умилил поступок сестёр в финале турнира по карате 07.03.2023 952
- Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса 07.03.2023 769
- Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga 07.03.2023 862
- На 41 ребенка напали собаки в Усть-Каменогорске 07.03.2023 785
- Сельчане в Жетысуской области оказались заблокированы в своих домах 07.03.2023 736
- Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане 07.03.2023 819
- Обнародован полный гонорар Шавката Рахмонова за "бой года" в UFC 07.03.2023 1335
- 12 перинатальных центров построят в Казахстане 07.03.2023 776
- На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау 06.03.2023 779
Женщина-кардиохирург: "Даже если шанс спасти всего 1% — всё равно поможем"
Кардиохирург Светлана Новикова работает в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане с самого его открытия. Ее опыт и профессионализм позволяют ей успешно проводить самые сложные операции на сердце, при этом она не устает отдавать свое время и заботу каждому пациенту. Светлана — прямое доказательство того, что среди настоящих профессионалов гендерное равенство — уже давно сложившийся факт.
Корреспонденту BaigeNews.kz удалось поговорить с кардиохиругом в перерыве между двумя сложнейшими операциями. Она рассказала о том, почему выбрала такую специальность, а также что движет и мотивирует специалистов ее уровня.
— Расскажите о себе. Откуда вы родом? Почему выбрали именно эту профессию?
— В ноябре прошлого года мне исполнилось 40 лет. Я всегда хотела быть врачом, потому что, так сказать, выросла на скорой помощи. Я из Восточного Казахстана, из Усть-Каменогорска. Мое детство прошло в скорой помощи, потому что моя мама работала в этой сфере более тридцати лет. Можно сказать, я потомственный врач. Тяга к медицине и идея спасения людей заразили меня именно там.
Когда я училась в старших классах, я подрабатывала санитаркой там же. Мама брала меня на вызовы, и именно благодаря этому опыту я поняла, что буду либо реаниматологом, либо хирургом, а иначе мне будет скучно. Я училась в физико-математическом классе и мне очень нравилось. Родители не отпустили меня в технический вуз, тем более находившийся за пределами Казахстана. Но они были за то, чтобы я поступила в медицинский в Томске, хотя это тоже не близко. Позже я узнала, что это была мечта моей мамы - учиться там. Из-за семейных обстоятельств у нее не получилось это осуществить, но она была рада, что у меня получилось.
Еще на первых курсах я поняла, что мне очень нравится хирургия. В своем выборе не сомневалась и сразу пошла дальше – закончила интернатуру в отделении сосудистой хирургии, а затем в клинике Мешалкина я закончила ординатуру уже по сердечно-сосудистой хирургии. Закончила я в 2009 году, в тот же самый год устроилась в отделение кардиохирургии в ВКО. С 2011 года уже в Астане, с самого открытия центра кардиохирургии работаю здесь.
— Есть человек, который стал для вас источником вдохновения?
— Больше всего меня вдохновляла моя мама. Потому что она работала на отдаленном филиале, в горах под Усть-Каменогорском, и они обслуживали абсолютно все вызовы. Они не были ограничены тем, что ездили только к пациентам с давлением. Сотрудники скорой помощи помогали людям с тяжелыми травмами, кардиогенным шоком. Именно этот адреналин дал мне запал учиться и работать в будущем.
— Как кардиохирурги готовятся к операции?
— Во-первых, к каждой операции нужно теоретически готовиться, даже если есть опыт. Необходимо индивидуально подходить к каждому пациенту. У меня выработался такой алгоритм, что за сутки, накануне операции, я дважды продумываю алгоритм действий. Он очень важен, чтобы не навредить. Также мы обсуждаем каждого пациента на консилиуме, когда составляем план на следующий день. Коллегиально обсуждаем тактику, чтобы это не зависело от какого-то одного хирурга, поэтому каждый высказывается. У нас очень демократичное заведение, и каждый вправе внести свою лепту и поделиться мнением.
Так как наука не стоит на месте, мы следим за международными стандартами, изучаем опыт коллег. Мы оперируем, опираясь не только на знания, полученные в университете, но и постоянно обновляем методики и учимся. Держим руку на пульсе. Стараемся следовать всем гайдам, принятым в мире.
Во-вторых, для меня очень важно найти контакт с пациентом. Я осматриваю их до операции, разговариваю, чтобы они шли на операцию в хорошем эмоциональном настрое и знали, кто будет их оперировать. И обязательно, но это, наверное, больше наш менталитет, азиатский, нужно поговорить со всеми родственниками. Чтобы они знали, какие возможны осложнения и понимали риски. Тем более у нас пациенты проходят хирургическое лечение при сердечной недостаточности. Это категория одна из самых сложных и тяжелых операций. Многих пациентов в регионах отказывают из-за сложности процедуры и отправляют к нам. У них тоже очень высокий риск, именно поэтому нужен контакт с человеком, чтобы он эмоционально и морально был готов. Пациент должен тебе доверять, в таком случае будет меньше осложнений.
Во время операции в операционной находится бригада: три хирурга, один оперирующий и два ассистента, перфузиолог, перфузист, анестезиолог, анастезист, операционная сестра, младший медицинский специалист и, возможно, еще помощник сестры, а также кардиолог, если его присутствие требуется. То есть бригада большая и очень важна командная работа, так как не все поставлено на одном хирурге. Каждый должен знать свое дело и выполнять его вовремя и как надо.
— Помните свою первую операцию? А самую сложную?
— Моя первая операция была в конце ординатуры. Это невозможно не запомнить, ее все помнят. Мне разрешили сделать протез митрального клапана, а когда оценивали клапан, то поняли, что стенки очень хорошие, и получилось сделать просто пластику клапана. Я потом в течение шести лет отслеживала пациентку, чтобы убедиться, что она не возвращалась на хирургию - это хороший результат. Но это кардиохирургия именно. А то, что относится к общей практике, я начала выполнять еще во время учебы. Там даже аппендицит вырезала. Кардиохирургу важно усвоить в начале базу, это занимает время.
Самая сложная моя операция – это имплантация левого искусственного желудочка у повторного пациента. Пациенты, у которых терминальная стадия сердечной недостаточности, имеют только два выхода - либо трансплантация сердца, либо имплантация насоса как вспомогательного инструмента, который заменяет функцию левого желудочка. Когда сам насос не работает и сердце не выбрасывает кровь, всем органам не хватает кровообращения, а вспомогательное механическое устройство берет на себя эту функцию. Для нас это альтернатива трансплантации, так как в Казахстане существуют большие проблемы с донорством. Хотя я думаю, что мы это исправим в будущем.
— Кстати, какую операцию вы проводили сегодня?
— Сегодня на первой операции я помогала Юрию Владимировичу Пя, а на второй сейчас буду сама оперировать — аортокоронарное шунтирование. Пациент перенёс в начале января инфаркт, планируется делать шунтирование трёх артерий. Мы суеверны, не любим загадывать, но обычно такая операция длится около двух часов. Все это время мы на ногах. Бывают операции и более длительные, по 12 часов, но ты не замечаешь — время пролетает незаметно. Бывает, что и весь день стоишь, но пока ты занят своим любимым делом — это почти незаметно.
— У кардиохирургов бывает профессиональное выгорание?
— Тут спорный вопрос, но мы дискутировали с коллегами по этому поводу. Может быть, бывает только усталость, но когда ты на работе, то ее не чувствуешь. Она накатывает, когда ты выходишь за пределы клиники.А здесь время пролетает как одно мгновение, незаметно. Когда ты видишь, что помогаешь человеку, который не мог без отдышки не мог сделать несколько шагов, а после операции он начинает спокойно дышать и ходить – это дает силы на дальнейшую работу.
Хобби у нас тоже есть. Мне нравится путешествовать. Я свой отпуск делю на два и уезжаю куда-нибудь, чтобы сменить обстановку. Но когда ты долго не работаешь, этого может не хватить. Адреналин, наверное, для нас как наркотик.
— Бывают в вашей профессии трогательные моменты?
— Самые трогательные ситуации — это когда самые тяжёлые пациенты начинают поправляться. В нашей клинике есть правило — даже если у пациента всего один процент шансов, что операция может помочь, мы всё равно боремся за него. И когда ты видишь, что пациент выписывается, у тебя даже слёзы на глазах наворачиваются. Многие пациенты до сих пор со мной на связи, спустя много лет. Мы общаемся, даже обсуждаем житейские ситуации. Ну, и по состоянию здоровья, я продолжаю консультировать своих пациентов. Пусть лучше у меня спросят, чем будут что-то искать в интернете.
— Что можете посоветовать девушкам, которые тоже хотят реализовать себя в медицине, возможно стать кардиозирургами?
— Студентам я советую в первую очередь уметь работать с информацией, выбирать нужную, обязательно учить языки, английский в первую очередь, так как вся передовая информация доступна на нём. Особенно в нашей профессии важно обмениваться опытом. Многие приезжают в нашу клинику из других стран для обучения. В медицину насильно пойти нельзя, её нужно по-настоящему любить, хотя это актуально для всех профессий.
— Встречаетесь ли вы на своей работе с сексизмом?
На постсоветском пространстве девушкам и женщинам немного тяжелее в хирургии, потому что еще во время обучения встречается мнение о том, что это не женская работа. Но зато появляется стимул, который нужно пережить и преодалеть. Во всем мире нет разделения: все работают на равных. В нашей клинике тем более нет такого. У нас на руководящих постах есть женщины, и в хирургии половина врачей — женщины.
Женщины-хирурги, даже находясь в положении, до последнего ходят на операции. Я на седьмом месяце беременности даже оперировала. В декрете была всего четыре месяца. Быстро вернулась в клинику. Но свою дочь я не буду насильно заставлять идти в медицину. Если она сама это полюбит, тогда получит поддержку, но это будет её выбор. Бесполезно заставлять, из-под палки человек не будет счастлив заниматься таким делом.
Фотографии пресс-службы Национального научного кардиохирургического центра.
-
Trend news
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 621
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 635
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 730
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 1325
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 6178
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1061
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1549
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1603
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 13010
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1173
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1145
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 998
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 3830
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1354
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3030
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2388
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4536
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8900
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1565
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2102
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 33776
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1460
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1725
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2360
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1808
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4862
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2662
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2388
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5907
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2928
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2021
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2134
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12378
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2179
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11597
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15051
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2451
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3739
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1608
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7543
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16710
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25367
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3806
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2618
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3971
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2287
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2607
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42736
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2255
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3963
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5834
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11339
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3439
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27534
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4006
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4317
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2741
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5382
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39047
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3726
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2403
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3632
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3662
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19993
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4223
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8688
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38285
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3599
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3808
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14684
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8802
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4939
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3339
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121626
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4694
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3986
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5561
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3265
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8430
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 10229
-
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 602
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1320
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1009
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 951
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1528
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1433
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1425
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1375
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2250
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2316
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2167
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2911
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2730
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2207
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2348
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2921
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2311
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2835
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3036
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3080
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3455
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2562
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2808
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2858
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3268
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3156
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3763
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3403
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3252
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2929
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3076
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3408
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3756
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4016
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4028
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3813
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4143
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4501
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3817
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4124
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3692
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3434
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3731
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3721
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3949
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4284
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4350
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3529
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5304
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3990
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4390
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3940
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4252
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4361
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4116
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3822
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3573
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4175
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4159
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4004
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4008
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4741
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4107
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4165
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3830
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4971
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4403
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6034
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4448
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4794
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5448
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 5001
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 5140
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 5031
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5526
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5618
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 5166
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5447
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 5065
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4991