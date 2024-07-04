Женщина избила возлюбленного, потому что тот не хотел обниматься

По данным психотерапевтов, в день нужно обниматься не менее четырех раз. Еще лучше, если число объятий в сутки составляет семь-восемь. В том случае, если норма не соблюдается, последствия могут быть весьма нежелательными, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Примером стала 22-летняя девушка Джиллиан Уйгун из Флориды (США). Она избила своего бойфренда в ходе спора, потому что тот был "не заинтересован в физической близости с обвиняемой", говорится в деле, составленном полицейскими.

Как выяснилось, девушка приставала к любимому с обнимашками, а тот сопротивлялся. Сначала пара начала ругаться, а после – девушка перешла к решительным мерам. Она начала вырывать волосы на груди мужчины, расцарапала до крови ему лицо, укусила в лоб и даже разбила ему мобильный телефон. В настоящий момент обвиняемая в бытовом насилии выпущена из тюрьмы и отправлена домой под подписку о невыезде. Но теперь суд запретил ей приближаться к любимому, пишет The Smoking Gun.