Женщина без билета проникла на борт самолёта и смогла долететь из Нью-Йорка в Париж

Безбилетница обнаружена на рейсе Delta в Париж после того, как она проскользнула через несколько контрольно-пропускных пунктов аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Дама воспользовалась праздничным безумием (в США празднуют День благодарения) и обошла два участка проверки личности на контрольно-пропускном пункте Управления транспортной безопасности. На этих пунктах пассажирам необходимо предъявить удостоверение личности, прежде чем пройти к выходу на посадку.

Заметили пассажирку, когда одна шла из одного туалета в другой.

После приземления всех находившихся в самолете попросили не покидать борт. Задержали ли безбилетницу, не сообщается.

Федеральные власти начали расследование после приземления самолёта в аэропорту Шарля де Голля во Франции.