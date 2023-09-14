Женщина-аким ездила пьяной за рулём в СКО

Совет по этике в СКО рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима одного из сельских округов района Габита Мусрепова, которую полицейские застали нетрезвой за рулём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

"Согласно постановлению суда аким сельского округа признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на семь лет", - сообщил главный специалист управления контроля департамента Агентства по делам госслужбы СКО Абзал Уразамбетов.

Члены совета по этике предложили предупредить акима о неполном служебном соответствии.