Женщин-предпринимателей становится больше в Казахстане

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Международный Конгресс женского предпринимательства "ASMAR - традиции единства" состоялся в Астане. Участники, среди которых был вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков, обсудили вопросы поддержки и устойчивого развития женского бизнеса в Казахстане, новые подходы и тренды в формировании деловой среды, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении вице-министр отметил, что государство прилагает значительные усилия для развития и поддержки женского предпринимательства в стране. Это подтверждается возрастающей долей женщин в МСБ (в 2010 году – 26 процентов, в 2021-м – 43,3 процента)

"В целях поддержки экономической активности в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки. Господдержка осуществляется и через различные программы международных финансовых институтов и АО "ФРП "Даму", - проинформировал он.

По итогам 2021 года в рамках субсидирования ставки вознаграждения поддержано порядка 10 тысяч проектов женщин-предпринимателей, по гарантированию кредитов поддержано около семи тысяч проектов. За прошлый год оказано 84 тысяч консультаций по информационному обеспечению, а также свыше 17 тысяч консультаций по сервисной поддержке.

В стране действуют 17 Центров развития женского предпринимательства. Их задача - стимулировать экономическую активность женщин. В следующем году планируется открыть центры в трёх новых областях.

"За время функционирования центров услуги оказаны более семи тысячам женщинам. 30 процентов из них относятся к категории социально-уязвимых слоев населения", - сообщил вице-министр.

МНЭ РК совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализует программу "Женщины в бизнесе", направленную на повышение конкурентоспособности и потенциала развития женского предпринимательства.

Кроме того, в регионах Казахстана действует пилотный проект "Одно село - один продукт".

"Мы уверены, что расширение возможностей женщин-предпринимателей будет способствовать достижению целей инклюзивной, жизнеспособной и устойчивой экономики страны в целом", - заключил Омарбеков.