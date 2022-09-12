Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане - статистика

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За январь–июнь 2022 года брак в Казахстане зарегистрировали 55,1 тысячи пар — на 15,2% меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на пять процентов за год, до 42,6 тысячи, в сёлах — сразу на 38,1%, до 12,5 тысячи, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Количество разводов за первое полугодие 2022 года составило девять тысяч — на пять процентов меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 3,1% за год, до 7,1 тысячи, в сёлах — на 11,8%, до 1,9 тысячи.

Больше всего пар зарегистрировали брак в Алматы: 7,1 тысячи — на 14,7% меньше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли густонаселённые Туркестанская (шесть тысяч, минус 16,9% за год) и Алматинская (5,6 тысячи, минус 17,1%) области. Меньше всего браков зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего полторы тысячи, плюс 2,6% за год.

"Лидерами" по количеству зарегистрированных разводов стали Алматы (1,2 тысячи), Алматинская (тысяча) и Карагандинская (937) области. Меньше всего разводов пришлось на Кызылординскую область: всего 201.

"Коэффициент брачности" в стране уменьшился с 6,89 до 5,77 на 1000 человек. Самый высокий коэффициент был отмечен в столице: 7,99 на 1000 человек. В тройке лидеров также оказались Алматы и Атырауская область.

Коэффициент разводимости уменьшился с 1 до 0,94 на 1000 человек. В региональном разрезе антилидерами стали Павлодарская, Карагандинская и Акмолинская области.

Ранее мы писали о том, что в Алматы, вопреки тенденции, наоборот, стали жениться чаще., но и число разводов тоже возросло.