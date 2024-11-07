Женис Касымбек предложил жителям Астаны брать кредиты на ремонт фасадов домов

Ни в этом, ни в следующем году ремонтировать фасады домов в Астане не будут. Об этом сказал аким столицы Женис Касымбек, отвечая на вопросы пришедших на отчётную встречу горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Инициативная группа жильцов одной из многоэтажек по проспекту Республики обратилась к акиму из-за своей коммунальной проблемы.

"Фасад многоэтажки 1985 года постройки находится в крайне ветхом состоянии. Крыша и панели балконов рушатся. Дом расположен на центральной улице столицы и требует придания ему эстетического облика. Акимат района без учёта мнения жильцов настойчиво пытается провести оформительные работы на фасаде дома, что может повлечь его дальнейшее разрушение. В связи с чем предлагаем вернуться к вопросу подсветки дома после капитального ремонта фасада. Просим убедительно рассмотреть наш вопрос и оказать содействие", - говорится в коллективном письме жителей.

Однако Женис Касымбек предложил жителям в качестве решения проблемы взять беспроцентный кредит в тенге.

"Есть специальная организация, которая предоставит вам бюджетные деньги, но на возвратной основе, вы должны будете вернуть эти деньги в течение, условно, 15-20 лет. Без процентов. Это льготно. Потому что у нас огромное количество ЖК, и мы не можем за счёт бюджета все их восстанавливать. На эти цели ОСИ собирает постоянно деньги с жителей. Это на ответственности КСК и ОСИ", - ответил аким.

Напомним, ранее аким Астаны объяснил почему обещанный жителям столицы мост в сторону района Ондирис не будет построен в ближайшие годы.