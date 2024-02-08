Женис Касымбек обратился к жителям Астаны

В связи с буранами аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"В связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме. Коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы города от снега, при необходимости посыпают дороги и тротуары песко-соляной смесью", - написал аким.

Пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу.