Женис Касымбек обратился к жителям Астаны
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В связи с буранами аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
"В связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме. Коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы города от снега, при необходимости посыпают дороги и тротуары песко-соляной смесью", - написал аким.
Пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу.
"Автовладельцам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и все правила дорожного движения. Также прошу следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, в том числе на трассах города", - написал Женис Касымбек.
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