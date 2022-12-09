Женис Касымбек обратился к астанчанам

Новый аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям города, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие астанчане! Для меня работать с вами – огромная ответственность и большая честь. Вместе с вами мы будем развивать нашу столицу. Астана – всегда была магнитом притяжения, у Астаны свой лоск и своя неповторимая энергия. Совместными усилиями мы сделаем наш город ещё лучше и комфортнее для проживания", - написал он в Instagram.

Касымбек отметил, что сегодня перед мегаполисами всего мира стоят новые глобальные вызовы и задачи. Астана - не исключение.

"Экономические показатели, развитие предпринимательства, инфраструктура, доступные социальные услуги - в своей работе мы охватим все сферы жизнедеятельности города. Для комфортного проживания горожан продолжим строить доступное социальное жилье, школы, детсады, медицинские объекты. При этом уделяя особое внимание инфраструктурным объектам. Учитывая ежегодный рост населения, объёмы строительства будем работать над увеличением мощности объектов тепло-, водо- и электроснабжения", - заверил новый аким.

Он также назвал социальные сети эффективным средством коммуникации и призвал астанчан делиться предложениями и идеями о развитии столицы.