Женис Касымбек обратился к астанчанам в День столицы

Аким Астаны Женис Касымбек поздравил жителей мегаполиса с 26-летием столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"За становлением и развитием нашего города стоите вы! Вы трудитесь в самых разных сферах: учите детей, лечите горожан, строите объекты, развиваете туризм. Каждый из вас вносит свой неповторимый вклад в развитие нашего города.Наша Астана из маленького городка в степи с населением в 300 тыс. человек превратилась в крупный мегаполис. Сейчас в городе проживает почти 1,5 млн человек", — написал Женис Касымбек в Instagram.

Он отметил, что длч того чтобы город был ещё более комфортным, власти работают над решением ряда системных вопросов. Это строительство объектов систем жизнеобеспечения, инженерной и дорожной инфраструктуры, образовательных, спортивных и медицинских объектов, общественных и дворовых пространств.