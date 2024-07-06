Женис Касымбек обратился к астанчанам в День столицы
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Аким Астаны Женис Касымбек поздравил жителей мегаполиса с 26-летием столицы, передаёт BaigeNews.kz.
"За становлением и развитием нашего города стоите вы! Вы трудитесь в самых разных сферах: учите детей, лечите горожан, строите объекты, развиваете туризм. Каждый из вас вносит свой неповторимый вклад в развитие нашего города.Наша Астана из маленького городка в степи с населением в 300 тыс. человек превратилась в крупный мегаполис. Сейчас в городе проживает почти 1,5 млн человек", — написал Женис Касымбек в Instagram.
Он отметил, что длч того чтобы город был ещё более комфортным, власти работают над решением ряда системных вопросов. Это строительство объектов систем жизнеобеспечения, инженерной и дорожной инфраструктуры, образовательных, спортивных и медицинских объектов, общественных и дворовых пространств.
"В эти дни в городе проходят десятки разноплановых мероприятий, открываются новые общественные и дворовые пространства! Поздравляю с Днем столицы! Желаю крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия!", — говорится в тексте поздравления.
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