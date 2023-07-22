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instagram.com/jenis_qasymbek Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47
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Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Женис Касымбек обнадёжил около четырёх тысяч дольщиков

Аким столицы Женис Касымбек продолжает рабочие объезды долгостроев Астаны. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Встретился с дольщиками ЖК "Коргалжынский квартал", "Мирный дом", "Араби 2 – Гранитный 2", "Зере-2", "Арыстан", "Future Home", "Садовые кварталы", "Территория комфорта-1 2 оч". Совместно с дольщиками контролируем ход строительства. Ситуация на долгостроях разная. Если где-то были каркасы домов, то где-то только на уровне котлована. К примеру, строительство ЖК "Арыстан" началось 11 лет назад. На момент передачи объект был готов только на 20-30 процентов. ЖК "Садовые кварталы" был признан проблемным восемь лет назад, на момент передачи был на уровне фундамента. Тысячи семей-дольщиков ожидают завершения строительства домов", — написал Женис Касымбек.

Он отметил, что по поручению главы государства в столице проходит масштабная системная работа по завершению долгостроев. По каждому дому есть пошаговый план мероприятий.

По словам акима, в этом году планируют завершить более 30 ЖК-долгостроев. Это порядка четырёх тысяч семей-дольщиков. Часть из этих домов уже завершили.

"На встречах дольщики также поднимают вопросы по благоустройству, строительствуинженерных сетей и др. Со своей стороны мы оказываем максимальную помощь подрядчикам. Не позволим им кормить дольщиков пустыми обещаниями. Наша задача — завершить долгострои и выдать ключи дольщикам", — написал аким столицы.

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Сегодня, 12:47
88
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