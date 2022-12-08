Женис Касымбек написал прощальный пост о своей работе акимом

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Бывший глава Карагандинской области Женис Касымбек опубликовал в Fаcebook пост, в котором поблагодарил карагандинцев за доверие и поддержку, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня завершил свою работу в должности акима Карагандинской области. Эти три года стали для меня большой школой жизни. В первую очередь старался работать в интересах граждан, шахтеров, металлургов, молодежи, сельчан. Всегда в решении поставленных задач чувствовал вашу поддержку, прислушивался к вашим замечаниям и предложениям. Благодарю вас за оказанное доверие. Искренне желаю нашему региону благополучия и процветания!", — написал он.

Сегодня стало известно, что новым акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев. Соответствующий указ подписал президент РК. Кандидатуру Булекпаев выбрали на собрании депутатов маслихатов всех уровней Карагандинской области с участием премьер-министра Алихана Смаилова и руководителя администрации президента РК Мурата Нуртлеу.