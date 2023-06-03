Женился наследный принц Иордании

Фото: Royal Hashemite Court / Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point De Vue OUT / Global Look Press

В Иордании празднуют свадьбу наследного принца Хусейна. Его супругой стала архитектор Раджва Аль-Саиф, связанная кровными узами с саудовским королевским домом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Одной принцессой в мире стало больше. Сын короля Иордании Абдаллы 2, принц Хусейн, женился на саудовском архитекторе Раджве Аль-Саиф.

Церемония прошла во дворце Захран в столице Аммане.

Фото: AP

По традиции пара прошла под аркой из мечей в сопровождении музыкальной процессии с барабанами, танцами и песнями.

В списке из более 1700 гостей было не мало знаменитостей, политиков и членов монарших семей.

Среди них: наследный британский принц Уильям с женой Кейт, бывший король Испании Хуан Карлос 1 с супругой Софией, королевская чета Нидерландов Виллем-Александр и Максима, а также первая леди США Джилл Байден и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Радость будущей королевской четы разделил с ней и народ. Толпы ликующих иорданцев заполонили улицы Аммана — четверг был объявлен в стране государственным праздником.

ФОТО: Nieboer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Петь и плясать королевская свадьба будет три дня.

28-летний кронпринц Хусейн — выпускник Сандхерстской военной академии. Его 29-летняя супруга Раджва, дочь известного бизнесмена Халеда Аль-Саифа, по материнской линии связана кровными узами с саудовским королевским домом.