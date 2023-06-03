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Женился наследный принц Иордании
В Иордании празднуют свадьбу наследного принца Хусейна. Его супругой стала архитектор Раджва Аль-Саиф, связанная кровными узами с саудовским королевским домом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Одной принцессой в мире стало больше. Сын короля Иордании Абдаллы 2, принц Хусейн, женился на саудовском архитекторе Раджве Аль-Саиф.
Церемония прошла во дворце Захран в столице Аммане.
Фото: AP
По традиции пара прошла под аркой из мечей в сопровождении музыкальной процессии с барабанами, танцами и песнями.
В списке из более 1700 гостей было не мало знаменитостей, политиков и членов монарших семей.
Среди них: наследный британский принц Уильям с женой Кейт, бывший король Испании Хуан Карлос 1 с супругой Софией, королевская чета Нидерландов Виллем-Александр и Максима, а также первая леди США Джилл Байден и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Радость будущей королевской четы разделил с ней и народ. Толпы ликующих иорданцев заполонили улицы Аммана — четверг был объявлен в стране государственным праздником.
ФОТО: Nieboer / Keystone Press Agency / Global Look Press
Петь и плясать королевская свадьба будет три дня.
28-летний кронпринц Хусейн — выпускник Сандхерстской военной академии. Его 29-летняя супруга Раджва, дочь известного бизнесмена Халеда Аль-Саифа, по материнской линии связана кровными узами с саудовским королевским домом.
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