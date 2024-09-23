Жена Сергея Шнурова подала на развод

Жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Ольга подала на развод. Иск появился на портале мировых судей Москвы, передаёт BaigeNews.kz.

"Ответчик: Шнуров Сергей Владимирович. 20 сентября заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей, приняли к производству. Назначена беседа на 3 октября в 14:00", — говорится на портале мировых судей.

Музыкант женат на дочери бизнесмена Валерия Абрамова с 2018 года. Он старше супруги на 18 лет. У пары двое детей. Старшему из которых три года.