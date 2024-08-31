Жена руководителя вуза брала у абитуриентов деньги за обучение в Актобе

Абитуриенты в Актобе платили мошеннице от 100 тысяч до полутора миллиона тенге. Сначала обманщице дали реальный срок в колонии, но потом заменили его на ограничение свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Ведущего специалиста в представительстве международного транспортно-гуманитарного университета уличили в мошенничестве.

Оказалось, что некая Гульмира брала у желающих стать студентами деньги за обучение и тратила их по своему усмотрению. В уголовном деле 47-летней обвиняемой 25 эпизодов. Суд установил, что она представлялась методистом учебного заведения и объясняла, что средства за поступление можно перевести на ее личный банковский счет или отдать ей наличными. Так одна из потерпевших оплатила ей почти полтора миллиона тенге, но позже узнала, что студенткой вуза не числится. Другие обманутые по такой же схеме передавали ей деньги, суммы варьировались от 100 тысяч до полутора миллиона. Некоторые думали, что оплачивают сразу несколько лет обучения. А после узнавали, что деньги до вуза не дошли.

Обвиняемая в мошенничестве вину не признала. Она отметила, что актюбинским филиалом университета руководил ее супруг, и он якобы был в курсе всех перечислений, а деньги от потерпевших тратились на содержание семьи, распределяли их муж и его родители, сама она доступа к ним не имела. Просила суд учесть, что у нее есть маленькие дети и вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

В суде допросили и мужа обвиняемой. Он заверил, что ничего не знал о том, что супруга получала деньги от студентов, а об образовавшейся задолженности узнал после звонка из головного офиса университета.

В итоге суд признал Гульмиру виновной в мошенничестве, обязал вернуть деньги потерпевшим и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Дело рассмотрела коллегия по уголовным делам областного суда и изменила осужденной наказание с лишения свободы на 3 года ограничения свободы с пробационным контролем. В постановлении суда отметили, что наказание смягчили из–за того, что на момент рассмотрения дела в апелляции осужденная раскаялась и возместила ущерб всем потерпевшим. Постановление суда вступило в законную силу.