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Жена Кайрата Нуртаса осталась без квартиры

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instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial Сегодня, 15:07
Сегодня, 15:07
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Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова подала иск на строительную компанию. На своей странице в Instagram она рассказала о том, как стала жертвой обмана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жена певца подала иск в суд на компанию, которая обещала построить для нее двухэтажный коттедж в обмен на ее квартиру. 

"Суть обмана в том, что руководитель компании Диляра вошла в доверие и предложила поменять мою квартиру на строящийся коттедж. При этом квартиру я должна была переоформить на ее брата Диара и освободить. В этой квартире сейчас проживает ее другой брат — Абильхан", — написала Жулдыз. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Жулдыз Абдукаримова (@zhuldyzabdukarimovaofficial)

По её словам, она поверила и подписала договор. Ключи от коттеджа она должна была получить летом в 2022 году. Но когда все сроки прошли, выяснилось, что дом всё ещё надстроен, а земельный участок заложен в Аграрной кредитной корпорации. На него числятся десятки арестов за долги ТОО.  В связи с чем в 2024 году она обратилась в полицию. Однако в заявлении ей было отказано, суд первой инстанции встал на сторону строительной компании. 

"Данное решение суда было обжаловано в вышестоящей инстанции. После неоднократных обращений в органы полиции по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело", — рассказала Абудкаримова. 

По её словам, Жулдыз — не единственная пострадавшая. Более шести человек оказались обманутыми.

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