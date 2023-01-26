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instagram.com/ilyailyinforever Сегодня, 04:52
219
Сегодня, 04:52
219
Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Жена Ильи Ильина провела обряд беташар

Супруга казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна Гордиенко провела беташар в эфире телеканала "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом соообщил спортсмен в Instagram.

"Как сын казахского народа, казахской земли, я уважаю наши традиции. Поэтому, когда нас пригласили провести церемонию беташар, мы без колебаний согласились", - написал Илья Ильин. 

Напомним, избранницей 34-летнего спортсмена стала столичная бизнесвумен Татьяна Гордиенко, которая руководит рядом проектов в различных сферах. Церемония бракосочетания состоялась в четверг, 12 января.

 
 
 
 
 
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Публикация от Илья Ильин (@ilyailyinforever)

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#соцсети #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:52
219
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