Жена Ильи Ильина провела обряд беташар

Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Супруга казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна Гордиенко провела беташар в эфире телеканала "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом соообщил спортсмен в Instagram.

"Как сын казахского народа, казахской земли, я уважаю наши традиции. Поэтому, когда нас пригласили провести церемонию беташар, мы без колебаний согласились", - написал Илья Ильин.

Напомним, избранницей 34-летнего спортсмена стала столичная бизнесвумен Татьяна Гордиенко, которая руководит рядом проектов в различных сферах. Церемония бракосочетания состоялась в четверг, 12 января.