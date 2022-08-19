Железный прут вошёл в голову ребёнка на игровой площадке в Щучинске

Фото: polisia.kz

Досудебное расследование начали в Щучинске после того, как мальчику в голову вошёл штырь на спортивной площадке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"17 августа на одной из футбольных площадок, расположенных в Щучинске, около 17:00 в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения", - сообщили в полиции.

Прут от забора вошёл в череп ребёнка. Мальчика госпитализировали. Операцию провели в областной детской больнице.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 278 части 1 УК РК в отношении застройщика детской площадки – "Недоброкачественное строительство".

Сообщается, что объект, на котором получил травму ребенок, состоит на балансе ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района". Назначены ряд экспертиз, досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Уральске ребёнка насмерть придавило футбольными воротами во время игры.