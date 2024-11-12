Железный Арни в третий раз стал дедушкой

Дочь знаменитого американского актера, культуриста и режиссера Арнольда Шварценеггера объявила о рождении ребёнка. Кэтрин родила сына от звезды Marvel Криса Пратта, передаёт BaigeNews.kz.

Мальчику дали имя Форд Фицджеральд Шварценеггер Пратт. Счастливая мать сообщила об этом в Instagram.

"Мы рады объявить о рождении нашего сына Форда Фицджеральда. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а брат и сестры Форда в восторге от его появления. Мы чувствуем такую благодать и благодарность. С любовью, Кэтрин и Крис", – говорится в совместном заявлении родителей.

Исполнитель главной роли в фильме "Стражи Галактики" и дочь "железного Арни" уже воспитывают двоих дочерей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger)





