В Тегеране состоялись шестисторонние переговоры с участием представителей железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Основной темой переговоров стало развитие международного транспортного коридора по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция/Европа. Стороны отметили существенный рост интереса к данному направлению: объёмы контейнерных перевозок по маршруту Китай–Иран через территорию Казахстана выросли в 2,6 раза за январь–апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В рамках переговоров была достигнута договоренность о скоординированных действиях по активизации контейнерных перевозок и продвижению маршрута на международном рынке.

Также стороны утвердили конкурентоспособные тарифные условия и согласовали ключевые параметры организации движения поездов, включая сохранение общего времени доставки по всему маршруту.

Переговоры в Тегеране стали важным шагом на пути укрепления многостороннего сотрудничества и повышения транзитного потенциала стран-участниц, включая Казахстан.