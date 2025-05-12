Железные дороги шести стран договорились о развитии транзитного коридора через Казахстан
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В Тегеране состоялись шестисторонние переговоры с участием представителей железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции, передаёт BaigeNews.kz.
Основной темой переговоров стало развитие международного транспортного коридора по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция/Европа. Стороны отметили существенный рост интереса к данному направлению: объёмы контейнерных перевозок по маршруту Китай–Иран через территорию Казахстана выросли в 2,6 раза за январь–апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В рамках переговоров была достигнута договоренность о скоординированных действиях по активизации контейнерных перевозок и продвижению маршрута на международном рынке.
Также стороны утвердили конкурентоспособные тарифные условия и согласовали ключевые параметры организации движения поездов, включая сохранение общего времени доставки по всему маршруту.
Переговоры в Тегеране стали важным шагом на пути укрепления многостороннего сотрудничества и повышения транзитного потенциала стран-участниц, включая Казахстан.
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