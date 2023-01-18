Железную дорогу в обход Алматы начнут строить в этом году

Фото: kstnews.kz

Начать строительство железнодорожной линию в обход Алматы планируют в этом году, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании коллегии, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства уточнил, что в ноябре 2022 года начато строительство одного из крупных проектов в сфере железнодорожного транспорта – вторых путей участка "Достык-Мойынты". Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность отрезка в пять раз, с 12 до 60 пар поездов.

"В этом году планируем начать строительство обводной железнодорожной линии станции Алматы, а также продолжить работу по ликвидации узких мест на транзитных участках. До конца года будут завершены работы по разработке технических документаций таких проектов как "Дарбаза – Мактаарал", "Бахты – Аягоз", после чего планируем приступить к строительству указанных проектов", - сказал Карабаев.

Ранее министр заявил, что более одного миллиона семей получат новое жильё до 2029 года.