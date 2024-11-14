Железнодорожный тур запускается между Казахстаном и Узбекистаном

В Казахстане открывается железнодорожный тур "Шёлковый путь". Первый рейс по направлению "Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы" стартует уже 16 ноября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.



Международный железнодорожный тур за 4 дня позволит туристам погрузиться в атмосферу древних городов и отправиться в путешествие по следам Великого шелкового пути. Маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Туркестана и Ташкента. Для удобства туристов в программе тура предусмотрено сопровождение гида, питание, транспортное обслуживание и входные билеты.

"В результате совместных усилий удалось создать уникальный железнодорожный тур, который соединяет две страны. Путешествия станут более комфортными и доступными для наших граждан и туристов из других стран, которые хотят узнать о богатом духовном и историческом наследии. Это важный шаг в развитии туризма и укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном", - отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Путешественники смогут увидеть один из самых древних городов на территории Средней Азии – Отырар, который был важным торговым звеном. Программа тура также включает посещение мавзолея Арыстан-баба, историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", крупнейшего в своем роде туристского комплекса в Центральной Азии "Караван-Сарай". В Ташкенте участникам турам предоставляется возможность познакомиться не только с историческими объектами, но и современным развитием города.



Отметим, Международный тур запускают АО "Пассажирские Перевозки" совместно с "TauKomek Travel", "Туран Казахстан Тревел", "Grand Soluxe Travel Company", "SkyWay Travel", "Kompas", "Khan Turan Travel". В свою очередь, АО "НК "Kazakh Tourism" будет содействовать продвижению маршрута на международном уровне.